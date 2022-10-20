Advertisement

لبنان

اعتياد على سعر صرف دولار مرتفع

Lebanon 24
20-10-2022 | 17:48
A-
A+
Doc-P-1002468-638019102035162471.jpg
Doc-P-1002468-638019102035162471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز الـ50 الفاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرٌ يكشفُ موعد "التعافي الاقتصادي في لبنان".. متى سيحصل ذلك؟
lebanon 24
21/10/2022 06:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم للـ LBCI: شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين
lebanon 24
21/10/2022 06:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده (الجزيرة)
lebanon 24
21/10/2022 06:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
lebanon 24
21/10/2022 06:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2022-10-20
22:14 | 2022-10-20
22:18 | 2022-10-20
22:41 | 2022-10-20
22:58 | 2022-10-20
22:41 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website