22
o
بيروت
23
o
طرابلس
6
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعتياد على سعر صرف دولار مرتفع
Lebanon 24
20-10-2022
|
17:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز الـ50 الفاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرٌ يكشفُ موعد "التعافي الاقتصادي في لبنان".. متى سيحصل ذلك؟
Lebanon 24
وزيرٌ يكشفُ موعد "التعافي الاقتصادي في لبنان".. متى سيحصل ذلك؟
21/10/2022 06:09:29
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم هاشم للـ LBCI: شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين
Lebanon 24
قاسم هاشم للـ LBCI: شخصية الرئيس لا يجب ان تكون اقتصادية فقط بل قادرة على ان تجمع وتوحد اللبنانيين
21/10/2022 06:09:29
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين: اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده (الجزيرة)
Lebanon 24
هوكشتاين: اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده (الجزيرة)
21/10/2022 06:09:29
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
21/10/2022 06:09:29
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
02:37 | 2022-10-20
20/10/2022 02:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
06:00 | 2022-10-20
20/10/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2022-10-20
المشهد الانتخابي الرئاسي من دون أي خرق.. والمعارضة تطالب التغييريين بـ"الحسم"
22:14 | 2022-10-20
"الدستوري" أصدر دفعة رد الطعون.. والملفات "الدسمة" الأسبوع المقبل
22:18 | 2022-10-20
نظام المعاش التقاعدي يسري خلال شهرين
22:41 | 2022-10-20
الخيارات الحكومية الصعبة أمام ميقاتي
22:58 | 2022-10-20
"عقل" الفاتيكان الدبلوماسي... سفيرها في لبنان
22:41 | 2022-10-20
المشهد الرئاسي متداخل: واشنطن غائبة وباريس تراقب وتقاطع مصري - سعودي
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
21/10/2022 06:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact