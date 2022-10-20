اعتياد على سعر صرف دولار مرتفع

يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز الـ50 الفاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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