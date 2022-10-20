23
o
بيروت
29
o
طرابلس
5
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
5
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نواب "التغيير": لن نسمح باستغلالنا في اللعبة القائمة
Lebanon 24
20-10-2022
|
22:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": على الرغم من الخلافات التي تعصف بأركان تكتل النواب "التغييريين"، الأمر الذي قد يقود في أي لحظة إلى إنقسامهم على أكثر من مجموعة، بات من الواضح أن غالبية هؤلاء تصر على رفض الإنجرار وراء الطروحات التي تتبناها قوى المعارضة، نظراً إلى أن ذلك سيسهل من مهمة الفريق الآخر في التصويب المستمر عليهم، لناحية أنهم يحملون مشروعاً أقرب إلى قوى الرابع عشر من آذار، بينما هم يسعون إلى زيادة عدد النواب الذين من الممكن أن يتفاهموا معهم على الاسم، وهو ما قد يحصل من خلال اللقاءات التي ستعقد في نهاية الأسبوع الحالي.
Advertisement
في الجانب المقابل، يبدو أن القوى المعارضة التي تدور في فلك قوى الرابع عشر من آذار سابقاً، أي الأحزاب الثلاثة المذكورة في الأعلى، باتت تدرك جيداً أنها، في حال لم تنجح في إقناع النواب "التغييريين" بالتحالف معها، فإن إقصى ما يمكن أن تراهن عليه هو الحفاظ على قدرتها في تعطيل نصاب الجلسات، في حال نجاح الفريق الآخر في تأمين التوافق بين أركانه، في حين أن النواب "التغييريين" ينطلقون من معادلة أن لا إمكان لأي فريق بالنجاح في إيصال مرشحه، من دون التوافق مع الفريق الآخر، وبالتالي الهدف من الدعوات التي توجهها لهم المعارضة هو تعزيز أوراق قوتها التفاوضية لا أكثر، أي أنها تريد الإستفادة منهم كأرقام فقط لا غير.
في هذا الإطار، يشرح أحد النواب "التغييريين" أن المطلوب كان الذهاب إلى التعاون مع المبادرة التي كنا قد أطلقناها بجدية، على قاعدة أنها كانت من الممكن أن تقود إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لكن مع الأسف الأمور لم تخرج من دائرة العموميات، في حين أن هناك مجموعة واسعة من الكتل النيابية التي لم تعلن حتى الآن مرشحها، أي قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحر"، الأمر الذي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
في الختام، يشدد هذا النائب على معادلة أن المنظومة السياسية بكاملها متفقة على الذهاب إلى الفراغ، نظراً إلى أن غالبية أركانها تراهن على التسوية الخارجية التي لم تظهر معالمها، ويرى أن هذا هو السبب في وراء اجهاض المبادرة التي تقدم بها النواب "التغييريون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
02:37 | 2022-10-20
20/10/2022 02:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
06:00 | 2022-10-20
20/10/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-10-21
قيادي سابق في "الوطني الحر": ليتنازل باسيل وكفى استعلاء
02:04 | 2022-10-21
مرسومٌ جديد صدرَ أمس.. ما هو؟
02:00 | 2022-10-21
"حزب الله" أمام مشكلة مستعصية إسمها جبران باسيل
01:55 | 2022-10-21
من رشاش حربي... أطلقوا النار وفرّوا الى جهة مجهولة (صور)
01:47 | 2022-10-21
نحاس: لدينا فرصة للخروج من الأزمة لكن يجب أن تكون هناك مقاربة مختلفة
01:45 | 2022-10-21
هل يستقيل نواب الثورة "بتوقيع"شعبي".. وما الذي يجري التحضير له؟
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 09:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 09:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
21/10/2022 09:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact