"الطاشناق" يتخلّى عن وزيره؟

Advertisement

بعدما تردد ان حزب الطاشناق يريد تغيير ممثله في الحكومة وزير الصناعة جورج بوشكيان ، قالت مصادر الحزب لـ"لبنان24" "إن هذا الموقف ليس جديدا، فكتلة حزب الطاشناق خلال لقائها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في يوم الاشتشارات النيابية غير الملزمة، ابلغته بذلك من ضمن قرار الطاشناق المبدئي بفصل النيابة عن الوزارة، وبالتالي لا يجوز تحميل الامور اكثر مما تحتمل، ولا يجوز لاحد التلطي خلف الطاشناق للتعطيل".وتابعت المصادر" هذا الامر يعلمه الرئيس ميقاتي، وعندما يتم التواصل بيننا وبينه، اذا سلكت الامور المنحى الايجابي، وخلصت الوساطات الى فكفكة العقد التي تعطل تأليف الحكومة، سوف نطلعه على الاسم الذي سيتم توزيره"، مشددة في الوقت عينه على" ان الوزير الجديد الذي سيحل مكان بوشكيان، في حال سلك التعديل الحكومي طريقه، لن يكون حزبياً على الاطلاق".