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لبنان

نحاس: لدينا فرصة للخروج من الأزمة لكن يجب أن تكون هناك مقاربة مختلفة

Lebanon 24
21-10-2022 | 01:47
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أشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق نقولا نحاس الى أن الرئيس المكلف يقوم بالتواصل حالياً مع أشخاص غير معنيين بالتأليف لكنه لم يقفل الأبواب والتشكيل يحصل من قبل الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
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وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى نحاس ان الخلافات الحاصلة في خضم هذا الانهيار لا تنمّ عن مسؤولية وطنية بل عن مصالح شخصية وآنية، وقال "لدينا فرصة للخروج من الأزمة لكن يجب أن تكون هناك مقاربة مختلفة من الجميع".
وعن إمكانية توقيع رئيس الجمهورية مرسوم استقالة الحكومة، شدد نحاس على انه لا يمكن لفريق مؤلّف من سبعة عشر نائباً أن يتحدث باسم الجميع ويبقى المجلس النيابي هو المرجع الأساسي والمهم تطبيق الدستور واحترام الأصول.
 
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