عبدالله: هذه مسؤولية الجميع

في ظل انهيار خدمات الدولة في الكهرباء والصرف الصحي ومصالح المياه ،
ومع تراجع أداء المنظمات الدولية المعنية بموضوع النازحين لصالح أزمات أخرى،
ولأن السلطة أعجز من أتخاذ تدابير احترازية على حدودنا مع سوريا،
الكوليرا تنتشر!
فالوقاية وأستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها هو مسؤولية الجميع!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 21, 2022
في ظل انهيار خدمات الدولة في الكهرباء والصرف الصحي ومصالح المياه ،
ومع تراجع أداء المنظمات الدولية المعنية بموضوع النازحين لصالح أزمات أخرى،
ولأن السلطة أعجز من أتخاذ تدابير احترازية على حدودنا مع سوريا،
الكوليرا تنتشر!
فالوقاية وأستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها هو مسؤولية الجميع!