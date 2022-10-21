عبدالله: هذه مسؤولية الجميع

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "في ظل انهيار خدمات الدولة في الكهرباء والصرف الصحي ومصالح المياه، ومع تراجع أداء المنظمات الدولية المعنية بموضوع النازحين لصالح أزمات أخرى، ولأن السلطة أعجز من اتخاذ تدابير احترازية على حدودنا مع سوريا، الكوليرا تنتشر. فالوقاية واستخدام مياه شفة نظيفة وتعقيمها هي مسؤولية الجميع".

Advertisement