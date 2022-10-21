قيادي سابق في "الوطني الحر": ليتنازل باسيل وكفى استعلاء

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أسرّ احد القياديين السابقين في "التيار الوطني الحر" في جلسة خاصة بأنّ "تكبير الراس" الذي يتمادى فيه النائب جبران باسيل سيودي بلبنان الى الهاوية. إذ إن عدم تشكيل حكومة والإبقاء على حكومة تصريف اعمال محدودة الصلاحيات سيعرقل أي خطوة للانقاذ ويعيق إنجاز خطة التعافي، ما من شأنه أن ينعكس سلباً على اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً من من الانهيار.أضاف بأن عناد باسيل الذي يبدّي مصلحته على المصلحة الوطنية العليا، أهلك عهد الرئيس ميشال عون وأهلك "التيار" قبل خصومه، ناهيك عن تذمّر حليفه "حزب الله" من استخفافه بملف التشكيل وفوقيته التي يظهرها كلما جرى التواصل في ما بينهم. وتابع بأنّ ثمة تنازلات يجب أن تقدم من أجل انجاز الملف الحكومي قبل نهاية عهد "الجنرال" ولا ينتظر باسيل أن يكون رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي نسخة عمن سبقه بغض النظر عن الخلاف السياسي. وختم بالقول: ليتنازل باسيل وكفى استعلاء!