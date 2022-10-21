مرسومٌ جديد صدرَ أمس.. ما هو؟

صدر، يوم أمس الخميس في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 10650 الذي يقضي بتعيين 34 قاضياً أصيلاً في القضاء العدلي وذلك بعد تخرّجهم من معهد الدروس القضائية.

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وذُيّل المرسوم بتوقيعٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير العدل هنري خوري ووزير المال يوسف خليل.

وسيُوزع هؤلاء القضاة على القضاء المالي أو القضاء الإداري أو المراكز الشاغرة، علماً أن مجلس القضاء الأعلى كان أعلن أهلية القضاة المتدرجين للانتقال الى القضاء الأصيل في جلسته ما قبل الأخيرة.