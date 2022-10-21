Advertisement

لبنان

مرسومٌ جديد صدرَ أمس.. ما هو؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 02:04
A-
A+
Doc-P-1002552-638019402692471468.JPG
Doc-P-1002552-638019402692471468.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر، يوم أمس الخميس في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 10650 الذي يقضي بتعيين 34 قاضياً أصيلاً في القضاء العدلي وذلك بعد تخرّجهم من معهد الدروس القضائية.
 
Advertisement
وذُيّل المرسوم بتوقيعٍ من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير العدل هنري خوري ووزير المال يوسف خليل. 
 
وسيُوزع هؤلاء القضاة على القضاء المالي أو القضاء الإداري أو المراكز الشاغرة، علماً أن مجلس القضاء الأعلى كان أعلن أهلية القضاة المتدرجين للانتقال الى القضاء الأصيل في جلسته ما قبل الأخيرة.
 
للإطلاع على نص المرسوم وأسماء القضاة الـ34.. إضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-21
06:26 | 2022-10-21
06:00 | 2022-10-21
09:45 | 2022-10-21
09:35 | 2022-10-21
09:22 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website