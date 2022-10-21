26
o
بيروت
26
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"شروط العرقلة" تكشف إنفصاما سياسيا.. وخوفا من 31 تشرين!
غسان ريفي Ghassan Rifi
|
Lebanon 24
21-10-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب غسان ريفي في "سفير الشمال":
لم تعد عملية تشكيل الحكومة تقتصر على خلاف حول إسم وزير من هنا وآخر من هناك، ولو كان الأمر كذلك لنجح الوسطاء وسعاة الخير في مهماتهم، ولأبصرت الحكومة النور منذ أسابيع.. لكن الأمر بات يتعدى ذلك الى ما هو أكبر وأشمل، وهو لمن ستكون الكلمة الفصل والنفوذ في حكومة ملء الشغور الرئاسي؟، وكيف يمكن للتيار الوطني الحر أن يستفيد منها في تمديد عهد الرئيس ميشال عون ونقله من بعبدا الى الرابية، وبالتالي تطويق رئيس الجمهورية الجديد بتعيينات مسبقة، والدخول معه شريكا مضاربا في الحكم؟.
Advertisement
في 29 حزيران الفائت أي قبل ثلاثة أشهر وعشرين يوما، قدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومية سبق وتحدث عنها قبل تكليفه بأنها ستكون نسخة منقحة عن حكومة “معا للانقاذ”، ومنذ ذلك التاريخ كان على الجميع أن يعي ويعلم أن فريق العهد لا يرغب في تشكيل الحكومة، خصوصا أن كل الايجابيات التي قدمها الرئيس ميقاتي جوبهت بسلبية مطلقة، لا بل بإساءات عن قصد الى موقع رئاسة الحكومة بهدف التعطيل الكامل والفراغ الذي ينشده هذا الفريق الذي يقوده تخطيطا وتنفيذا النائب جبران باسيل.
ورغم ذلك، فإن الوسطاء لم يوقفوا محركاتهم التي تعمل بقوتها القصوى حاليا لتشكيل الحكومة بهدف قطع الطريق على الالتباس الدستوري الذي إخترعه باسيل لمنع حكومة تصريف الأعمال من تسلم مهام رئاسة الجمهورية، علما أن الدستور لا يمنع ذلك، كما أن خبراء دستوريين من مختلف الاتجاهات والطوائف أكدوا أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يسلم صلاحياته لأحد، بل إن هذه الصلاحيات تسقط بمجرد إنتهاء الولاية، ويتولى الدستور نقلها الى الحكومة مجتمعة من دون أن يذكر ما إذا كانت تصريف أعمال أو فاعلة بكامل الصلاحيات.
لذلك، فإن باسيل الذي يهدد ويتوعد إنطلاقا من إستقوائه بعمه رئيس الجمهورية وبتوقيعه على مراسيم التشكيل، يسعى من خلال ذلك، إما الى أن تكون الحكومة مطواعة بين يديه يستطيع من خلالها فرض نفوذه على السلطة والحكم في مرحلة الشغور وما بعد مرحلة الشغور، وإما أن يعطل تشكيل الحكومة بشتى الطرق، وهذا ما بدأ يلمسه الوسطاء وسعاة الخير الذين كلما ذللوا عقبة، طرح باسيل عقبة أخرى، حتى بات يتناقض مع نفسه كمن يعيش حالة إنفصام سياسي، حيث يدعو الى تشكيل الحكومة، ويهدد بالفوضى الاجتماعية في حال عدم تشكيلها، وفي الوقت نفسه يعطل التشكيل بشروط ومطالب تعجيزية، ويقول بأننا لا نريد أن نشارك، وعندما يتجاوز الوسطاء كل ذلك وينجحوا في تلبية بعض الشروط ضمن الثوابت والمسلمات التي يسير عليها الرئيس نجيب ميقاتي والمتوافق عليها وطنيا، يعلن رفضه إعطاء الحكومة الثقة.
ما يعني أن باسيل يريد أن يشكل حكومة على قياسه، من دون أن يتحمل أي مسؤولية، رافعا شعار المعارضة في المرحلة المقبلة، والذي يبقى فارغا كونه يسيء الى ذاكرة وذكاء اللبنانيين، وبالتالي فإن كل هذه “الهوبرة” وهذا التهديد والوعيد والتصريحات والمواقف اليومية وتحميل المسؤوليات ورمي الاتهامات وصولا الى الافتراءات والعنتريات، كلها ناتجة من خوف على نفوذ سيضعف بعد 31 تشرين الأول الجاري، ما يدفع باسيل الى التعطيل للوصول الى الفوضى التي تمنحه فرصة جديدة للبقاء ضمن المعادلة وتحقيق المكاسب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:09 | 2022-10-20
20/10/2022 12:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
01:00 | 2022-10-21
21/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
غسان ريفي Ghassan Rifi
أيضاً في لبنان
07:00 | 2022-10-21
الشعارات "تتفوّق" من جديد.. نواب لبنان يسقطون في "الامتحان"؟!
06:26 | 2022-10-21
ميقاتي يُطلق الهيئة العامة للصحّة النفسية في المدارس: أعيننا على مستقبل أطفالنا
06:00 | 2022-10-21
عين باسيل على الرئاسة.. وحزب الله مع "الرئيس التوافقي"
09:45 | 2022-10-21
علي حسن خليل: لإطلاق حوار واسع بشأن استحقاق رئاسة الجمهورية
09:35 | 2022-10-21
المكاري استقبل وزير الصناعة: نعمل لتطوير الصناعة الاعلامية والسينمائية
09:22 | 2022-10-21
خبرٌ ينتشر عن اختباء "قاتل" في منزل نائب.. الأخير يكشف الحقيقة كاملة
فيديو
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 16:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 16:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 16:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact