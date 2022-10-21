Advertisement

لبنان

هاشم: لهذا السبب لم ندخل في لعبة الأسماء

Lebanon 24
21-10-2022 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1002555-638019411584508758.jpg
Doc-P-1002555-638019411584508758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب قاسم هاشم الى ان "الورقة البيضاء في جلسة انتخاب الرئيس ليست موقفا سلبيا، إنما بهدف حث الجميع على التوافق،" معتبرا ان "المطلوب اليوم تكثيف التواصل والتشاور بين الكتل النيابية كافة للتفاهم على قواعد واضحة لرسم معالم شخصية الرئيس الذي يجب ان يكون جامعا وقادرا فعلا على ان يشكل باباً للإنقاذ المطلوب في هذه الظروف". 
Advertisement

ورأى في حديث لـ"صوت كل لبنان"، ان "اسم النائب ميشال معوض طُرح كمرشّح مواجهة وبالتالي لا يشكّل نقطة تلاقٍ من قبل كل الفرقاء"، وقال: "نحن لم ندخل في لعبة الأسماء رغم ان مرشحنا الطبيعي والأقرب هو النائب السابق سليمان فرنجية لكننا لم نسمه إفساحا في المجال أمام التوافق".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-21
06:26 | 2022-10-21
06:00 | 2022-10-21
09:45 | 2022-10-21
09:35 | 2022-10-21
09:22 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website