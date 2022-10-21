هاشم: لهذا السبب لم ندخل في لعبة الأسماء

Advertisement

أشار النائب قاسم هاشم الى ان "الورقة البيضاء في جلسة انتخاب الرئيس ليست موقفا سلبيا، إنما بهدف حث الجميع على التوافق،" معتبرا ان "المطلوب اليوم تكثيف التواصل والتشاور بين الكتل النيابية كافة للتفاهم على قواعد واضحة لرسم معالم شخصية الرئيس الذي يجب ان يكون جامعا وقادرا فعلا على ان يشكل باباً للإنقاذ المطلوب في هذه الظروف".ورأى في حديث لـ"صوت كل لبنان"، ان "اسم النائب ميشال معوض طُرح كمرشّح مواجهة وبالتالي لا يشكّل نقطة تلاقٍ من قبل كل الفرقاء"، وقال: "نحن لم ندخل في لعبة الأسماء رغم ان مرشحنا الطبيعي والأقرب هو النائب السابق سليمان فرنجية لكننا لم نسمه إفساحا في المجال أمام التوافق".