الحرب على "الكبتاغون" مستمرة

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قال مصدر أمني " إن الحرب على تجار ومصنعي "الكبتاغون" مستمرة وبقوة، وأن العملية الأخيرة التي نفذتها امس شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك في مرفأ بيروت، تندرج ضمن سلسلة من عمليات المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية للقبض على شبكات التهريب الموزعة بين لبنانيين وسوريين.وتحدث المصدر ايضاً عن صغار المهربين الذين تشملهم الخطة الأمنية لتوقيفهم، حيث تم توقيف مجموعات منهم تنشط في بيروت والبقاع والشمال.وبحسب المصدر فإنّه في جعبة الأمنيين مجموعة من الأسماء التي ادت التحقيقات مع موقوفين سابقين الى الكشف عنها، ويتم رصدها حالياً لتوقيفها في القريب العاجل، وتتركز العمليات في المنطقة الحدودية.