حريق في مخيم للنازحين السوريين.. إليكم المعلومات

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شب حريق في مخيم للنازحين السوريين على طريق دير زنون رياق مخيم رقم 018 بالقرب من تلة السرحون.وعمل عناصر الدفاع المدني من مركزي بر الياس والمصنع على اخماده، وقد اتى الحريق على عدد من الخيم بشكل كامل.واقتصرت الاضرار على الماديات، فيما لم تعرف بعد اسباب اندلاع الحريق.