"ورشة" داخل حزب "عريق".. ماذا يجري؟

علم "لبنان24" من مصادر متابعة أن أحد الأحزاب الأساسيّة يشهد اجتماعات قيادية مُكثفة بغية ملء شواغر في العديد من المراكز الحزبية وتحديداً في المجالس الأساسيّة أو الأقليم والشُّعب والمناطق.

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ولفتت المصادر إلى أن هذا الحزب "العريق" يسعى جاهداً لضخّ دماء جديدة عبر ملء تلك الشواغر، نافية إجراء أي انتخابات أو تغييرات جذريّة، مشيرة إلى أن "الورشة" القائمة حالياً هي طبيعيّة جداً وتأتي في إطار داخلي لتسيير العمل الحزبي بسلاسة.