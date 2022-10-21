لقاء بين طوني فرنجيه ونقابة تكنولوجيا المعلومات.. هذا ما دار فيه

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إلتقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه وفداً من نقابة تكنولوجيا المعلومات برئاسة جورج خويري، وتم خلال اللقاء البحث في مختلف الصعوبات والعقبات التي تواجه العاملين والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان على الصعيدين التقني والتشريعي.كما اطلع فرنجيه على مجموعة من المبادرات التي تسعى النقابة للقيام بها، كخلق آليات للتدريب في المجال التكنولوجي ومحاولة دعم المبادرات والابتكارات الفردية والجماعية.وأبدى النائب فرنجيه "استعداده لتقديم الدعم الممكن لتطوير العمل وتحديثه وذلك من خلال وضع قدرات وإمكانات المجلس النيابي في خدمة قطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين التشريعي والرقابي"، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.