رسالة أميركيّة عاجلة إلى لبنان.. ماذا طُلب من السياسيين؟

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، المسؤولين اللبنانيين إلى تنحية مصلحتهم الشخصية جانباً، ووضع مصلحة اللبنانيين في المقام الأول.

وجاءت هذه الدعوة عقب فشل مجلس النواب للمرة الثالثة، أمس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الجاري.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق حيال الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان منذ بعض الوقت ومنذ شهور طويلة. لقد دأبنا على حث المسؤولين اللبنانيين على تنحية مصلحتهم الشخصية جانبا للعمل بشكل بناء من أجل مصلحة الشعب اللبناني".



وتابع برايس: "الشعب اللبناني بعد كل شيء كان يعاني منذ فترة طويلة من سوء الإدارة نتيجة الفساد وانعدام الأمن وفراغ السلطة".



وأردف: "نريد أن نشهد قيام حكومة لبنانية تضع مصالح اللبنانيين في المقام الأول وتضع لبنان على أسس سياسية مستقرة وعلى أسس اقتصادية سليمة وتلبي الحاجات الملحة للبنانيين".