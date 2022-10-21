جديد "الكوليرا" في لبنان... هذا ما كشفه وزير الصحة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أنّ لبنان تلقّى وعداً بتأمين جرعة أولية من لقاح "الكوليرا" خلال 10 أيام.



وقال الأبيض بعد لقائه رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، في قصر بعبدا: "أبلغت رئيس الجمهورية عن الخطوات التي نقوم بها لمواجهة وباء الكوليرا وجهود الوزارة مع شركائها الدوليين".

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