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لبنان

نازحون سيعودون إلى سوريا قريباً جداً.. الموعد حُسم وهذا هو عددهم

Lebanon 24
21-10-2022 | 04:21
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أعلنَ وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، اليوم الجمعة، أنّ لبنان سيشهدُ عودة عدد كبير من النازحين السوريين إلى بلادهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار شرف الدين إلى أنّ 3 قوافل من النازحين ستنتقلُ من لبنان إلى سوريا، يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أنّ "عدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص". 
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وقبل أيام، أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار عبر قناة الـ"LBCI" أنّ "لبنان يعيش وضعاً صعباً"، مشدداً على أنّ "البلد كان أول من استقبل السوريين ودعمهم، وقد دفع بحدود 43 مليار دولار في سبيلهم"، وأضاف: "ما قمنا به تجاه السوريين لم تقُم به كل الدول العربية مجتمعة". 

وأكّد حجّار أن "النظافة منعدمة في مخيمات النازحين كما أنه لا أموالَ من المنظمات"، كاشفاً أن "القسم الأكبر من الأموال التي تأتي يذهب إلى تشغيل المؤسسات الدولية". 

إلى ذلك، فقد بيّن حجار أنّ "الكوليرا اليوم تهدد المخيمات السورية والشعب اللبناني"، لافتاً إلى أنه "كان من المفروض على اليونسيف أن تساهم في تأمين المياه وإفراغ الجور الصحية".
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