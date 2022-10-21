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لبنان

ترقّبوا تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة!

Lebanon 24
21-10-2022 | 04:24
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار خفيفة متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الجنوبية والداخلية.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل .
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيًا الى غائم احياناً مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تنشط الرياح أحياناً كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتكون الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة أعتباراً من بعد الظهر.

السبت:  غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار خفيفة متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الجنوبية والداخلية .

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار وضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح الشمالية أحياناً واحتمال هطول امطار متفرقة خفيفة في الفترة المسائية.

الإثنين:  غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة و احتمال امطار محلية بخاصة في الداخل وجنوب البلاد، واحتمال حدوث برق ورعد.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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