اسعار الاستهلاك ترتفع 8.40 % خلال شهر أيلول...

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2022، سجل ارتفاعا وقدره 8.40 % بالنسبة لشهر آب 20212 كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 7.21 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8.02 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 9.17 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 8.77 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9.02 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 10.20 %وأشارت ادارة الاحصاء الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول سجل ارتفاعا وقدره 162.47 % بالنسبة لشهر أيلول 2021.