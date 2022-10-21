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لبنان

خبر سارّ من "الضمان" لطلاب "اللبنانية".. ما هو؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 04:50
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 أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "على غرار الإجراء الذي سبق أن اتّخذه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  في العام 2021 بالتنسيق مع رئاسة الجامعة اللبنانية، وعطفاً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1953 تاريخ 13/10/2022، أصدر الدكتور كركي مذكرة بتاريخ 20/10/2022 حملت الرقم 54 قضى بموجبها تمديد مفعول جميع إفادات التسجيل والمتابعة الدّراسية الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2021-2022 ، بصورة استثنائيّة، لغاية 31/12/2022، الأمر الذي يضمن استمرارية استفادة الطلّاب الجامعيين والأبناء الذين هم على عاتق ذويهم ويتابعون دراستهم الجامعية من التقديمات الصحيّة للصندوق حتى نهاية العام "2022.
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واوضحت "ان هذا الاجراء يأتي في سياق القرارات والإجراءات التي يتّخذها المدير العام للصندوق من أجل تسهيل أمور المضمونين والحؤول دون خسارة حقّهم برعاية صحيّة لائقة وكريمة".   
المصدر: الوكالة الوطنية
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