صيدا... إجتماعان لمناقشة التدابير الوقائية لمواجهة الكوليرا

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ترأس مدير خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا الزهراني عضو المجلس البلدي في صيدا المهندس مصطفى حجازي، إجتماعين متتاليين في القصر البلدي في صيدا، خصصا لبحث خطط وقائية إستباقية ضمن نطاق بلديات الإتحاد، وذلك في مواجهة مخاطر محتملة لوباء الكوليرا الذي ينتشر بسرعة في مناطق لبنانية عدة .وتطرق المشاركون في اللقاءين الى مواضيع مختلفة بهدف وضع خارطة طريق لتحديد المشاكل والحلول في موضوع وباء الكوليرا، وكيفية مواجهته وقائيا في الأماكن المحتملة التي يمكن ان تكون عرضة للوباء مثل التجمعات السكانية ومراكز النزوح والمدارس، وإجراء الفحوصات اللازمة ومعاينة مصادر مياه الشرب والآبار والمؤسسات التي تعمل في مجال نقل المياه ضمن صهاريج لتزويد المنازل والمؤسسات جراء إنقطاع المياه المتكرر.كما جرت مناقشة أفكار لتحديد الحاجيات الضرورية من أجل جهوزية التدخل لمواجهة أي طارىء في هذا المجال.وتم التوافق على مواصلة اللقاءات التحضيرية لإقرار خطط عملانية للتدابير الوقائية الإستباقية والمباشرة بتنفيذها.