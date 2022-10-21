بري عرض مع ابراهيم المستجدات السياسية واستقبل رؤساء المحاكم الشرعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية . Advertisement

وبعد لقاء استمرّ قرابة الساعة، غادر إبراهيم قصر الرئاسة الثانية من دون الإدلاء بأيّ تصريح.