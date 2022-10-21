Advertisement

لبنان

بري عرض مع ابراهيم المستجدات السياسية واستقبل رؤساء المحاكم الشرعية

Lebanon 24
21-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1002610-638019519344632550.jpg
Doc-P-1002610-638019519344632550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية .
Advertisement
 
 
وبعد لقاء استمرّ قرابة الساعة، غادر إبراهيم قصر الرئاسة الثانية من دون الإدلاء بأيّ تصريح. 
 
 
كذلك استقبل بري رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، ورئيس المحاكم المذهبية الدرزية القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين ورئيس المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي الشيخ محمد كنعان . وتم البحث في أوضاع المحاكم الشرعية في لبنان وشؤونا متصلة بعملها.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-21
06:26 | 2022-10-21
06:00 | 2022-10-21
09:45 | 2022-10-21
09:35 | 2022-10-21
09:22 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website