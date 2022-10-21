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لبنان

وزير المالية أعطى تعليماته لتسديد مبلغ 400 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
21-10-2022 | 05:08
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي وذلك لمتابعة ما اتفق عليه سابقاً بشأن تسديد جزء من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة قيمته / 400/ أربعمائة مليار ليرة لبنانية مخصصة لفرعي المرض والأمومة.
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وقد أعطى الوزير الخليل تعليماته لتسديد هذا المبلغ فوراً اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل نظراً للحاجة الملحة في ظل الأوضاع الراهنة صحياً واجتماعياً.
وقد أبدى الأسمر وكركي ارتياحاً لخطوة الوزير الخليل خصوصاً وان مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكل صمام أمان اجتماعي تغطي بتقديماتها ثلث الشعب اللبناني وتستحق الأولوية في الدعم اللازم لها.
 
 

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