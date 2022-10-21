جعجع: لو حظي معوّض على 66 صوتاً لكان فرض الواقع نفسه

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى أن "ميشال معوض لو حظي في الجلسة الأخيرة على 66 صوتا لكان الواقع فرض نفسه، ولكان لم يعد بمقدور الفريق الآخر تعطيل النصاب إلى ما شاء الله، لأنه سيضطر في نهاية المطاف إلى الذهاب إلى الإنتخابات، بحكم أن هناك مرشحا يحظى بأكثرية الأصوات في المجلس، وبالتالي من يحرقون أصواتهم يساعدون بفعلتهم هذه من يسعون إلى تعطيل الإنتخابات الرئاسية بالنجاح في مسعاهم".

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وخلال لقائه طلاب "القوات اللبنانية" في جامعة الـNDU، اشار جعجع الى أن "الطرف القادر على إنقاذ البلاد من الفراغ اليوم هم النواب الـ22 الذين يمكنهم في الجسلة المقبلة نهار الإثنين 24 الحالي، الإحجام عن حرق أصواتهم".

وقال: "لدينا متسع من الوقت قبيل الجلسة للتواصل، ونحن منفتحون على كل الحلول، وإذا ما كان لديهم طرح جدي مغاير للذي نطرحه، لينتدبوا لجنة تمثلهم لكي نتفاوض معها، وحتى إن لم يحصل ذلك فنحن سنتابع اجتماعاتنا واتصالاتنا معهم لعل وعسى، لان هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي الفراغ الرئاسي".



وتوجه إلى الطلاب بالقول: "الفرحة التي اعترتني لحظة دخولي القاعة مردها ليس لفوزكم في الإنتخابات الطالبية، فهذا أمر جيد ومهم، إلا أن الأهم هو أنني شعرت بمقدار الحماس والإندفاع اللذين تتمتعان بهما ورأيت الأمل في عيونكم، وهذا بالنسبة لي في هذه المرحلة هو الأساس، باعتبار أن أخطر ما يواجهنا في الوقت الحاضر هو اليأس الذي يحاولون أن يزرعوه في مجتمعنا، لذا عليكم بالعمل والجهد لكي تبقوا على ما أنتم عليه اليوم لأنه ليس سهلا أبدا على الإنسان الحفاظ على اندفاعه وحماسته وإيمانه بالوطن والقضية في ظل كل المآسي التي نمر فيها في هذه الأيام".



ورأى ان "الإنتصار في الإنتخابات الطالبية مهم جدا، لأنه يرخي جوا معينا على الساحة السياسيّة، إلا أن المعركة الاساس التي على كل فرد منا الفوز بها، وعليه أن يخوضها في كل مكان وزمان هي معركة انتشال مجتمعنا من اليأس وعدم السماح لأهلنا ومن يحيطون بنا بأن يفقدوا الأمل، وللحقيقة هذه ليست معركة سهلة أبدا، لأن البطل هو ليس من يحافظ على عزيمته وأمله في أيام اليسر، وإنما من يتمكن من القيام في ذلك في أيام العسر. لذا أنا أعتبر أن هذه الأيام هي أيامنا كأفراد قررنا الإنضمام إلى حزب القوات اللبنانية لأن هذا هو دورنا الأساسي في المجتمع".



وختم جعجع قائلا: "نواجه أخصاما منهم من هو سيىء جدا ومنهم من لا علاقة له بكل ما نؤمن به من لبنان الدولة والحضارة والتاريخ والثقافة وإلى ما هنالك ، وبالتالي من أجل أن نتمكن من الفوز في المواجهة. عليكم أن تتقنوا المعرفة وأن تحافظوا على الحماسة التي تدب فيكم اليوم وهذه مسؤولية فردية على كل واحد منكم تجاه القضية التي نؤمن بها".