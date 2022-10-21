جريح في إشكال في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخصين في محلة جسر أبو علي، في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار.

وقد أُصيب الشاب "ع.ح"، وتمّ نقله الى مستشفى المظلوم بعد إصابته برصاصة في قدمه، أثناء تواجده في المكان.