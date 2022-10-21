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لبنان

الهيئات الإقتصادية بحثت مع مدير البنك الأوروبي"BERD" في لبنان في تعزيز التعاون

Lebanon 24
21-10-2022 | 06:23
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عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع مدير مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) خليل دنغزلي، تم خلال عرض خطة الهيئات للتعافي الإقتصادي والمالي، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اللبناني و"البنك الأوروبي".
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وبعدما تم عرض الجوانب المختلفة التي يعمل عليها البنك الأوروبي، لا سيما لجهة البرامج التي ينفذها لدعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل والمشاريع الممكن تنفيذها في لبنان على أكثر من مستوى، شدد الجانبان على ضرورة توقيع لبنان على إتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات شاملة وجذرية، والذي يشكل السبيل لتحقيق النهوض الإقتصادي وتحقيق نمو إقتصادي وإجتماعي مستدام.
وإتفق الجانبان على إستمرار التواصل والتنسيق تحضيراً للمرحلة المقبلة ووضع إطار لتعاون مشترك بناء.
وفي نهاية الإجتماع قدم شقير لدنغزلي كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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