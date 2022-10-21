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لبنان

حادثة تهزّ بيروت.. هذا ما جرى في محيط حاجز أمنيّ

Lebanon 24
21-10-2022 | 06:50
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شهد محيط أحد الحواجز الأمنية في بيروت، اليوم الجمعة، حادثة مروّعة تمثلت في إطلاق المواطن "ر.ع." النار على نفسهِ بواسطة مُسدس حربي.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في بيروت، فإنّ الحادثة أدت إلى وفاة "ر.ع." على الفور. 
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