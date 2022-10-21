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لبنان

مأساة جديدة في بلدان الإغتراب... هكذا تُوفي الشاب اللبنانيّ سليمان ساري الدر في ألمانيا

Lebanon 24
21-10-2022 | 06:57
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تُوفي الشاب سليمان ساري الدر في حادث سير مروع في ألمانيا.
والجدير بالذكر أنّ الشاب من بلدة مجدل زون، جنوب صور.
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