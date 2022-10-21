سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ماذا تقرّر بشأن التنقيب عن الغاز في البلوكين 9 و 4؟

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي قال: "أطلعت دولته على عمل الوزارة وما تقوم به من انشطة خصوصا على صعيد الاستعداد لاستقبال المؤتمر الكشفي العربي في كانون الاول المقبل ، والمراحل النهائية التي وصل اليها إعلان بيروت عاصمة للشباب ألعرب 2022. واعطاني دولته توجيهاته لمواكبة الانشطة الكشفية و المباريات الرياضية المحلية والدولية ، كما إستأذنته التواصل مع وزير الشباب والرياضة القطري لمواكبة اولمبياد قطر و الذي يعتبر من مفاخر الإنجازات الرياضية العربية".وأردف: "ومواكبة لمؤتمر الصحة النفسية الذي تم اطلاقه اليوم برعاية دولته في السراي الكبير، ابديت استعداد الوزارة للاسهام بدعم الوزارة لبرنامج (الرياضة النفسية)، من خلال دورات تدريبية متخصصة".