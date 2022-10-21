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لبنان

سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ماذا تقرّر بشأن التنقيب عن الغاز في البلوكين 9 و 4؟

Lebanon 24
21-10-2022 | 07:09
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وأعلن الوزير فياض انه صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرار استثنائي يتعلق بالاليات القانونية الجديدة بعد انسحاب شركة "نوفاتيك" الروسية من تحالف شركتي"توتال" و"أيني" للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين النفطيتين 9 و4 في المياه الاقليمية اللبنانية.
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الوزير كلاس
 
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير  الشباب والرياضة جورج كلاس الذي قال: "أطلعت دولته على عمل الوزارة وما تقوم به من انشطة خصوصا على صعيد الاستعداد لاستقبال المؤتمر الكشفي العربي في كانون الاول المقبل ، والمراحل النهائية التي وصل اليها إعلان بيروت عاصمة للشباب ألعرب 2022. واعطاني دولته توجيهاته لمواكبة الانشطة الكشفية و المباريات الرياضية المحلية والدولية ، كما إستأذنته التواصل مع وزير الشباب والرياضة القطري لمواكبة اولمبياد قطر و الذي يعتبر من مفاخر الإنجازات الرياضية العربية".
 
وأردف: "ومواكبة لمؤتمر الصحة النفسية الذي تم اطلاقه اليوم برعاية دولته في السراي الكبير، ابديت استعداد الوزارة للاسهام بدعم الوزارة لبرنامج (الرياضة النفسية)، من خلال دورات تدريبية متخصصة".

وزير الاعلام
 
وعرض رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد المكاري شؤون وزارته والملف الحكومي.

وزير الصناعة
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان.
 
صورٌ من اجتماعات الرئيس ميقاتي اليوم:

الاجتماع مع وزير الطاقة
  


الاجتماع مع وزير الإعلام


الاجتماع مع وزير الصناعة
  

 
 
 
 
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