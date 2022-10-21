عبدالله: لإخراج مسألة السجون من كل الحسابات والإعتبارات

غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" : "التعاطي مع مسألة السجون، يجب أن تخرج من كل الحسابات والاعتبارات، فالبعد الانساني لهذه المعضلة، بكل ابعادها السياسية والقضائية والإدارية والصحية، يجب أن يجد حلا وطنيا مترفعا.... ولا يجب أن نتذكر ذلك مع كل وفاة لسجين، ربما مات مظلوما ".

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