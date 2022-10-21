عبدالله: لإخراج مسألة السجون من كل الحسابات والإعتبارات

التعاطي مع مسألة السجون ،يجب أن تخرج من كل الحسابات والاعتبارات،
فالبعد الانساني لهذه المعضلة، بكل ابعادها السياسية والقضائية والإدارية والصحية،
يجب أن يجد حلا وطنيا مترفعا....
ولا يجب أن نتذكر ذلك مع كل وفاة لسجين ،ربما مات مظلوما !!!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 21, 2022
التعاطي مع مسألة السجون ،يجب أن تخرج من كل الحسابات والاعتبارات،
فالبعد الانساني لهذه المعضلة، بكل ابعادها السياسية والقضائية والإدارية والصحية،
يجب أن يجد حلا وطنيا مترفعا....
ولا يجب أن نتذكر ذلك مع كل وفاة لسجين ،ربما مات مظلوما !!!