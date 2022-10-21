ماذا حصل مع رجل أعمال لبنانيّ في أستراليا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الفارين من وجه العدالة، وأثناء هروبه من الشرطة في أستراليا، حاول إقتحام سيارة رجل الأعمال اللبناني ع.ص لسرقتها، لكن الأخير قاومه وأخذ السلاح منه واعتدى عليه، فيما وصلت الشرطة إلى المكان، وقامت بتوقيف المطلوب.

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