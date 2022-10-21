ضبط أكثر من 13 كلغ من "الماريجوانا" في مزرعة في جرود البترون... وهذه تفاصيل العمليّة الأمنيّة (صور)

صدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:



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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت عناصر هذا المكتب من توقيف /5/ مروجي مخدّرات في مناطق: العبدة، ومنيارة، والجديدة، وهم كلٌّ من:

ج. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)

ر. ص. (مواليد عام 1996، لبناني)

م. أ. (مواليد عام 2002، سوري)

ا. س. (مواليد عام 1997، لبناني)

ج. ط. (مواليد عام 1991، لبناني) في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت عناصر هذا المكتب من توقيف /5/ مروجي مخدّرات في مناطق: العبدة، ومنيارة، والجديدة، وهم كلٌّ من:ج. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)ر. ص. (مواليد عام 1996، لبناني)م. أ. (مواليد عام 2002، سوري)ا. س. (مواليد عام 1997، لبناني)ج. ط. (مواليد عام 1991، لبناني)





/9/ كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف

/30/ غ قائم من مادة الكوكايين

/46/ غ قائم من مادة الماريجوانا

ميزان حساس عدد /3/

مطحنة

/9/ دفاتر لف ورق

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.



بنتيجة التوسع بالتحقيق من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس مع الموقوف: وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:/9/ كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف/30/ غ قائم من مادة الكوكايين/46/ غ قائم من مادة الماريجواناميزان حساس عدد /3/مطحنة/9/ دفاتر لف ورقالتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.بنتيجة التوسع بالتحقيق من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس مع الموقوف:

ض. ش. (مواليد عام 2002، سوري)

اعترف بأنه قام بتخبئة /13,184/ كلغ من مادة الماريجوانا داخل المزرعة التي كان يعمل فيها في محلة مسرح – جرود البترون.



على الفور، توجهت دورية الى المكان وضبطت الكمية المذكورة.



التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.