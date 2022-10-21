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لبنان

مولوي استقبل وزير السياحة.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
21-10-2022 | 07:48
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 اجتمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وتم البحث في شؤون تتعلق بالوزارتين من جوانبها كافة.
 
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كما استقبل مولوي رجل الأعمال في اوستراليا من اصل لبناني جان ديب، يرافقه رجل الأعمال طوني جمعة والناشط السياسي راغب المرعبي ونجله محمد.
 


وكانت مناسبة نقل فيها جان ديب تحيات ابناء الجالية اللبنانية في اوستراليا الى  الوزير مولوي، مؤكدا "ضرورة التعاون والتواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب في سبيل الوقوف الى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل حفظ الأمن والأمان".

 وأمل ديب ان" يشهد لبنان المزيد من الاستقرار وان يتحسن الواقع المعيشي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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