الطقس سينقلب.. هذا ما ينتظرنا مساء الاحد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية في تقرير عبر حسابه على "فيسبوك" بأنّ الطقس الخريفي المعتدل يستمر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال الايام المقبلة، يتخلل هذا الوضع بعض الامطار المتفرقة بين الساحل السوري وشمال لبنان على ان تشتد مساء الاحد ويوم الاثنين بين البقاع ودمشق ويبرود مع عواصف رعدية.

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وأضاف خنيصر: "اذاً ما زال لبنان والجوار، تحت تأثير حالات عدم استقرار وغيوم متفرّقة غير متلاحمة تتوزّع بحسب اتجاه الرياح بين سيناء وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن. طقس يومي الجمعة والسبت؛ غائم مع تساقط امطار متفرقة خفيفة في شمال البلاد. بالمقابل تستعد المناطق الغربية في المكسيك لمواجهة الاعصار (الثامن عشر) Roslyn والذي يهدد السواحل بامطار طوفانية وسرعة رياح تلامس 200 كم في الساعة

الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 23 ليلاً

في البقاع: 25 نهاراً و 13 ليلا

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 12

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 7 ليلاً".