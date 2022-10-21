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لبنان

خسائر بآلاف الدولارات في لبنان قد تحصلُ بخطوة.. إحذروا الكارثة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2022 | 08:42
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يشهدُ سوق الإكسسوارات الكهربائيّة توافداً كثيفاً للأشخاص الذين بادروا إلى تركيب الطاقة الشمسيّة مؤخراً، وذلك بُغية شراء الأدوات الخاصّة بمكافحة نظام الصواعق الذي يُحصّن نظام الطاقة خلال موسم الشتاء والأمطار.
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وفي السّياق، قال صاحب متجرٍ لبيع أدوات الطاقة الشمسيّة لـ"لبنان24" إنّ "هناك الكثير من الإقبال على شراءِ المعدات الخاصة بنظام الصواعق، باعتبار أنّ هناك مخاوف لدى الناس من حصول حرائق في أنظمة الطاقة الشمسية خلال الشتاء بسبب البرق أثناء العواصف".

ولفت إلى أنّ خطوة حماية نظام الطاقة ضروري جداً، محذراً من إغفال هذا الأمر لأنه سيؤدي إلى كارثة كبرى في المناطق السكنية عبر اندلاع حرائق، وأضاف: "إن تكلفة نظام الصواعق الجيّد والخاص بالطاقة الشمسية لا تصل إلى 500 دولارٍ أميركي. وفي حال لم يتعاطَ الناس بجدية مع هذا الأمر، فإنّ الخسائر ستكون كبيرة وبآلاف الدولارات، ويمكن أن تؤدي إلى تضرر المباني في حال اندلاعها".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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