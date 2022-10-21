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لبنان

حفل تخريج دورة المجوقل الواحدة والعشرين في ثكنة داني حرب - غوسطا

Lebanon 24
21-10-2022 | 09:07
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أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة داني حرب - غوسطا، حفل تخريج دورة المجوقل الواحدة والعشرين باسم العريف المجند الشهيد طلال الحاف، حضره قائد الفوج المجوقل العقيد الركن مارون ابو هلون ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط.
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وألقى العقيد الركن ابو هلون كلمة بالمناسبة جاء فيها: "لا بد من التوقف عند المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا، فهي تركت تداعيات خطيرة على جميع المؤسسات، وخلقت صعوبات لا يُستهان بها أمام الجيش، غير أنّ اعتماد الشفافية وحُسن الإدارة، والمبادرات المشكورة التي يقوم بها عدد كبير من اللبنانيين المؤمنين بدور الجيش ورسالته، تساعدنا في تخطي المرحلة".

في ختام الحفل تمّ توزيع الشهادات على المتخرجين، وتقديم درع تذكاري إلى عائلة العريف المجند الشهيد طلال الحاف، كما جرى عرض عسكري وتمارين تدريبية شارك فيها عناصر الدورة المتخرّجة.
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