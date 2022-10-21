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لبنان

المكاري استقبل وزير الصناعة: نعمل لتطوير الصناعة الاعلامية والسينمائية

Lebanon 24
21-10-2022 | 09:35
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 استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة جورج بوشكيان، يرافقه المحامي سليم الخوري، في حضور مدير مكتب وزير الاعلام العميد انطوان المكاري ومستشاره القانوني المحامي بطرس فرنجية، وأمينة سر الاتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت ليلى حجازي وعضو الاتحاد المحامية رندة كنعان.
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واشار المكاري الى ان الاجتماع "يكتسب اهمية كبيرة في مجال الانتاج الاعلامي والصناعة الاعلامية والسينمائية، وان هناك محاولات لايجاد تعاون معين لتطوير تلك الصناعة، لان لبنان من البلدان الرائدة في هذا المجال في الشرق الاوسط، ومن الممكن ان يصبح قريبا رائدا في الصناعة السينمائية وللاعلامية".

من جهته، اثنى بوشكيان على "العلاقة المميزة التي تربطه بالوزير المكاري"، مشيرا الى ان "المشروع يجري العمل عليه منذ فترة، والتباحث جار مع وزير الاعلام لتنفيذ مشروع صناعي اعلامي متطور يمثل مستقبل لبنان المقبل، للاضاءة على ميزة لبنان في قطاع الاعلام السينمائي والانتاجي".

وقال: "تتوافر لدينا كل المعطيات في هذا الموضوع، سواء في الطبيعة أو الخدمات والوجوه الفنية والسينمائية، الذين هم محط أنظار كل سكان المنطقة. لذلك نريد تقويته وتحديثه للمرحلة المقبلة، لاننا نعتبره قطاعا اساسيا وله دور في صناعة الاعلام في المستقبل القريب". 

وختم: "جئت اليوم للتباحث مع الوزير المكاري في هذا المشروع في حضور فريقي عملنا من اجل الخروج بصيغة مستقبلية للبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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