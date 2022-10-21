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لبنان

حريق كبير في احراج بلدة رأس المتن

Lebanon 24
21-10-2022 | 09:47
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شب حريق كبير في أحراج  بلدة رأس المتن، فتدخل مركز الدفاع المدني في البلدة بداية لاخماده. وبعدها طلب الدعم من مركزي الدفاع المدني في بلدة حمانا وبحمدون، وتجري عملية إطفاء الحريق الذي تسبب بأحراق العديد من أشجار الصنوبر والأشجار الحرجية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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احراج راس المتن

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