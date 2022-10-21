حريق كبير في احراج بلدة رأس المتن

شب حريق كبير في أحراج بلدة رأس المتن، فتدخل مركز الدفاع المدني في البلدة بداية لاخماده. وبعدها طلب الدعم من مركزي الدفاع المدني في بلدة حمانا وبحمدون، وتجري عملية إطفاء الحريق الذي تسبب بأحراق العديد من أشجار الصنوبر والأشجار الحرجية.

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