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لبنان

الرئيس عون: سأكمل مسيرتي بعد انتهاء ولايتي

Lebanon 24
21-10-2022 | 10:07
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قال رئيس الجمهوريّة ميشال عون "سأكمل مسيرتي بعد انتهاء ولايتي حيث سيكون العمل بعدما اخرج من القصر افضل".
 
 
وأضاف عون أمام وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أنّ "الدولة تقوم على الأمن والقضاء أولاً، والطبقة السياسية التي حكمت منذ 32 سنة أوصلت لبنان الى ما هو عليه".
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وأشار إلى أنّه "عندما تتساوى المرأة مع الرجل وفقاً للدستور ويصدر قانون واحد للأحوال الشخصية، تصبح الدولة تلقائياً هي المرجعية".
 
 
في سياق آخر، منح الرئيس عون الزميل يوسف برجاوي وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديرا لخدماته في الاعلام الرياضي، أثناء استقباله اليوم في قصر بعبدا في حضور ابنة برجاوي زينة ورئيس جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين الزميل رشيد نصار. 

وشكر برجاوي لرئيس الجمهورية مبادرته، وقال: "هذه اللحظة الاجمل في حياتي بعد مسيرة مهنية عمرها 58 عاما، والاهم اني شهدت التكريم ولم يحصل في غيابي. شكرا للرئيس عون بادرته تجاه الاعلام الرياضي اللبناني وتجاهي، وهو الذي سبق له تكريم الزميلين الراحلين نعيم نعمان وجوزف حردان بعد غيابهما. وهذه مناسبة لحث الزملاء على المثابرة والقول ان كل واحد منا لا بد ان يأخذ حقه المعنوي". 

وقال رئيس جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين الزميل رشيد نصار في المناسبة: "نتشكر فخامة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة، والتي تدلل على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الرياضي اللبناني على كافة المستويات. وهنيئا للأستاذ يوسف برجاوي هذا الوسام الذي هو تكريم لجميع الإعلاميين الرياضيين اللبنانين والعرب". 
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