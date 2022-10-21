قاصرٌ غادرت منزل ذويها منذ 17 يوماً ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر، المفقودة:جنى إيهاب شمسين (مواليد عام 2005، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 1-10-2022، منزل ذويها الكائن في محلة طرابلس، ولم تعد لغاية تاريخه، علماً انها تعاني من مرض في ساقها ولا تستطيع السير دون عكازات.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.