بيان لمصرف لبنان عن دولار "صيرفة"... وهذه تفاصيله

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

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بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، /25,000,000/$ خمسة وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".