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لبنان
بيان لمصرف لبنان عن دولار "صيرفة"... وهذه تفاصيله
Lebanon 24
21-10-2022
|
10:24
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم، /25,000,000/$ خمسة وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
لبنان
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