ضربوه وأطلقوا النار عليه.. جريمة مروعة في بعلبك!

تعرض السوري ع.ش.ح. (51 سنة) للضرب المبرح وإطلاق النار من مجهولين في خراج بلدة بوداي- قضاء بعلبك، ونقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة.



وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.