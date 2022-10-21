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لبنان

ضربوه وأطلقوا النار عليه.. جريمة مروعة في بعلبك!

Lebanon 24
21-10-2022 | 10:29
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تعرض السوري ع.ش.ح. (51 سنة) للضرب المبرح وإطلاق النار من مجهولين  في خراج بلدة بوداي- قضاء بعلبك، ونقل إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة.

وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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