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لبنان

العثور على كلاب وهررة مقتولة في ضهر حلبا

Lebanon 24
21-10-2022 | 10:43
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عُثر على عدد من الكلاب والهررة مقتولة في منطقة ضهر حلبا تحت المستشفى الحكومي، وطالب الاهالي المعنيين بكشف ملابسات الحادثة.
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ضهر حلبا

كلاب

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