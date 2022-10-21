Advertisement

لبنان

سوزان جبور تفوز مجدداً في عضوية اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة

Lebanon 24
21-10-2022 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1002741-638019717759510776.jpg
Doc-P-1002741-638019717759510776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الاجتماع التاسع للدول الأعضاء في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي عقد بتاريخ 20/10/2022 في مقر الأمم المتحدة في جنيف لانتخاب 13 عضواً للجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، فازت السيدة سوزان جبور بتأييد دولي حاشد بحصولها على ثاني أعلى نسبة أصوات 82 صوتاً من أصل 87 دولة شاركت في التصويت.
Advertisement
ترأس سوزان جبور حالياً اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة وانتخبت لولاية جديدة لفترة أربع سنوات 2023 لغاية 2026.
سوزان جبور، المديرة التنفيذية لمركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب منذ العام ٢٠٠٥، هي خبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال حقوق الإنسان، ومديرة المشاريع المتعلقة بمراقبة أماكن الاحتجاز، وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وبناء قدرات رجال إنفاذ القانون والعاملين في السجون. وهي منذ العام ٢٠٠٧، تعمل على إجراء برامج تدريبية مخصصة لرجال إنفاذ القانون، لا سيّما الأجهزة الأمنية حول إدارة السجون ومراكز الاحتجاز، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية، وآلية الرصد في أماكن الاحتجاز على الصعيد الدولي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-21
15:36 | 2022-10-21
14:51 | 2022-10-21
14:47 | 2022-10-21
14:44 | 2022-10-21
14:03 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website