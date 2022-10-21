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لبنان

بوحبيب عرض ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان قضايا تتعلق بتمكين المرأة

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:07
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب رئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دوري ويكس، وتم البحث في عدد من القضايا الخاصة بتمكين المرأة في مجالات عدة.
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21/10/2022 23:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالله بوحبيب

راشيل دوري ويكس

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