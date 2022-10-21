بوحبيب عرض ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان قضايا تتعلق بتمكين المرأة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب رئيسة هيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دوري ويكس، وتم البحث في عدد من القضايا الخاصة بتمكين المرأة في مجالات عدة.

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