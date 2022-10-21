أمطار غزيرة وسيول في قرى الضنية

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تشهد البلدات والقرى الجردية في الضنية هطولًا للأمطار منذ ما بعد عصر اليوم، إزدادت غزارتها مساء، مترافقة مع برق ورعد، ما أدى إلى تشكل السيول على الطرقات، خصوصاً في بلدات السفيرة وبيت الفقس ونمرين وقرصيتا وجوارها.ومساءً هطلت الأمطار في بلدات وقرى المناطق الوسطى، وسط ضباب كثيف غطى المنطقة، وفي ظل تدن ملحوظ في درجات الحرارة.وترافق ذلك مع دعوات وجهت على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، للسائقين للقيادة بحذر خشية حصول انزلاقات وحوادث سير.