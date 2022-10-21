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لبنان

رئيس بلدية ببنين العبدة: انتشار الكوليرا سببه الإهمال

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:48
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 أعلن رئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسار في بيان، ان "ما يحدث اليوم في موضوع انتشار إصابات الكوليرا كان متوقعا، سببه الإهمال المتواصل لكثيرٍ من مرجعيات هذا البلد التي لم تكن تستمع لصراخنا عندما كنا نصرخ قائلين ان هناك قنبلة موقوتة إسمها المياه، وقد عملنا كثيراً مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومديرها خالد عبيد مشكوراً، والتواصل مع اليونيسف والمرجعيات التي اعتادت ان تُموّل مشاريع ضخ المياه النظيفة للناس، تفادياً لهذه المصائب التي نشهدها اليوم، الا أننا كنا في كثيرٍ من الأحيان نصطدم بعوائق متعددة لا مجال لسردها الآن".
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اضاف: " اليوم نحن في أزمةٍ كبيرة، والامر ليس بسيطا بل يمكن تبسيطه اذا تضافرت جهود الجميع، واخرجنا صوت العقل الى العلن علنا نستطيع جميعاً تفادي كارثةٍ قد تحلّ ليس فقط على ببنين او المحمرة، فالقضية الاساسية والمركزية هي قناة الري التي تجمع الأوساخ من اعالي الجرود ومن عدة أقضية وبلدات مروراً ببنين وصولاً الى السهل، وهذه القناة تحمل معها القنابل الموقوتة وجميع هذه الأوبئة التي أدت الى ما نشهده اليوم".
 
وقال: "إن زيارة وزير الصحة الموعودة غداً، والتي وعدنا فيها بالحلول، على اساسها سنحدد موقفنا لاحقاً، فإما نحن مواطنون كاملو الحقوق، واما هناك امر آخر سنعهد اليه للمحافظة على حقوقنا".

وعن عدد الحالات، قال الكسار: "حالة واحدة الآن كفيلة بإعلان حالة الطوارئ والسؤال عن هذه المنطقة، فالعدد لا يعنينا لكن إهمالهم سيؤدي الى اصابة كل الوطن بالكوليرا الفكرية والاجتماعية والضميرية حتى".

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