طارق المرعبي: لإعلان حال طوارىء صحية بمواجهة وباء الكوليرا

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دعا النائب السابق طارق المرعبي في بيان، الى "اعلان حال طوارىء صحية في مواجهة وباء الكوليرا"، مطالبا وزارة الصحة العامة بـ"إعلان حال استنفار قصوى وفتح المؤسسات الصحية لاستقبال المصابين على نفقة الوزارة".كما دعا "المؤسسات الصحية والمنظمات الدولية الى فتح مستوصفات ميدانية وتزويد البلدات بمادة الكلور ومواد تعقيم المياه في القرى والبلدات في عكار التي تكثر فيها الاصابات".وحث على "تكثيف حملات التوعية لتلافي ازدياد الاصابات".وتقدم المرعبي بـ"أحر التعازي من العائلات التي فقدت اعزاء جراء هذا الوباء".