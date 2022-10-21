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لبنان

الراعي استقبل السفيرة الفرنسية وتشديد على "ضرورة تشكيل حكومة قادرة وانتخاب رئيس للجمهورية"

Lebanon 24
21-10-2022 | 12:48
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفيرة الفرنسية آن غريو التي عرضت لاجواء زيارة وزيرة خارجية فرنسا الاخيرة الى لبنان ولوضع القطاع التربوي فيه.
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وكان تشديد على "ضرورة تشكيل حكومة قادرة على النهوض بالبلد من ازماته، وعلى وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، واعلاء مصلحة لبنان واللبنانيين بمختلف اطيافهم فوق كل مصلحة خاصة".
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