في ببنين... جولات توعوية للوقاية من الكوليرا يقوم بها الصليب الأحمر

Advertisement

تواصل فرق الصليب الأحمر منذ تسجيل أولى حالات الكوليرا في بلدة ببنين بجولات توعوية ميدانية تستهدف كل منازل البلدة لشرح سبل الحماية والوقاية من الوباء، وتوزيع حبوب لتعقيم المياه في خزانات المنازل ومواد تنظيف وتعقيم خاصة في حي نبع الفوار الأكثر تأثرا.كما وأن العيادة النقالة وطاقمها يواكبون عمل فرق الصليب الأحمر لمعاينة المرضى في الأحياء.