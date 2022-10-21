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لبنان

في ببنين... جولات توعوية للوقاية من الكوليرا يقوم بها الصليب الأحمر

Lebanon 24
21-10-2022 | 13:04
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تواصل فرق الصليب الأحمر منذ تسجيل أولى حالات الكوليرا في بلدة ببنين بجولات توعوية ميدانية تستهدف كل منازل البلدة لشرح سبل الحماية والوقاية من الوباء، وتوزيع حبوب لتعقيم المياه في خزانات المنازل ومواد تنظيف وتعقيم خاصة في حي نبع الفوار الأكثر تأثرا.
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كما وأن العيادة النقالة وطاقمها يواكبون عمل فرق الصليب الأحمر لمعاينة المرضى في الأحياء.
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