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لبنان

الأبيض أطلق نظام تقييم واعتماد المستشفيات في لبنان: مصرون على تقديم رعاية صحية عالية الجودة رغم ظروفنا الصعبة

Lebanon 24
21-10-2022 | 13:44
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أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض نظام تقييم واعتماد المستشفيات في لبنان في لقاء استضافه المعهد العالي للأعمال ESA.

وأكد وزير الصحة أن "النظام الذي نحن في صدده اليوم هو دليل على التمسك بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، رغم الظروف البالغة الصعوبة".
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وأشار إلى أن "العنصر التالي المهم في هذا النظام يتعلق بتأكيد التميز الذي يرتبط بالقيام بالأعمال الصعبة بشكل جيد في الأوقات الصعبة، وهو مسار بالغ الأهمية بالنسبة إلى القطاع الصحي في لبنان".

ونوه ب"الدعم القوي الذي تقدمه فرنسا في هذا المجال، لا سيما الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد العالي للأعمال"، وقال: "بفضل هذه الشراكة تم إنجاز الكثير من المشاريع، بدءا من نظام الاعتماد والجودة إلى برامج أخرى تتعلق بالدواء والمكننة، وأتاحت كلها تطوير مجالات الرعاية الصحية".

وتوقف عند "ما أظهره القطاع الصحي اللبناني من مرونة خولته مواكبة أوضاع لبنان الصعبة ومواجهة مختلف الأزمات الصحية"، لافتا إلى "الجهد الكبير والعمل الشاق اللذين يبذلهما فريق الوزارة مع الشركاء، والذي يستحق الشكر والتصفيق".
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